Die Anmeldung an der Musikschule Unterhaching und Neubiberg beginnt am Dienstag, 7. Juli. Von 9 Uhr an steht an diesem Tag das Anmeldeformular auf der Homepage zur Verfügung. Auf ihrem Youtube-Kanal hat die Musikschule Informationen über das Ausbildungsangebot veröffentlicht. Für Fragen zur Anmeldung und den Kursen sind die Mitarbeiter telefonisch unter 089/611 18 58 oder per E-Mail an info@musikschule-unterhaching.de zu erreichen. Persönliche Beratung ist nach Terminvereinbarung möglich.