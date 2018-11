6. November 2018, 22:20 Uhr Unterhaching Agenda sammelt Spenden

Der Arbeitskreis "Eine Gemeinde - eine Welt" der lokalen Agenda 21 lädt für kommenden Montag, 12. November, um 18 Uhr zum nächsten Monatsgespräch in den "Unterhachinger Treffpunkt", Hofmarkweg 12. Dabei geht es um das diesjährige Projekt, für das der Arbeitskreis zusammen mit dem Unterhachinger Treffpunkt Agenda-21-Forum auf dem Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende sammeln wird. Die Spenden kommen in diesem Jahr dem Verein "Ärzte der Welt" in München zugute, der kranken Menschen ohne Krankenversicherung hilft. Der Verein kooperiert mit etwa 100 Ärzten, die ehrenamtlich arbeiten, und wird von 70 ehrenamtlich aktiven Mitgliedern unterstützt. Zum Monatsgespräch werden Vertreter des Vereins anwesend sein.