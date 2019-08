Die bayerischen Genossen fahren nicht mehr hin zu ihren Klausurtagungen - wohl aber die Arbeiterwohlfahrt Unterhaching: Am Mittwoch, 11. September, startet die Awo ihre kleine Reise ins Kloster Irsee und nach Landsberg am Lech; Abfahrt ist um 8 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof Fasanenpark. Weitere Informationen sind bei Waltraud Rensch (Telefon: 089/611 33 13) und Helmut Pellen (Telefon: 089/63 28 70 70) erhältlich; beide nehmen auch Anmeldungen für die Fahrt entgegen.