In der Gemeinde Unterföhring wird es wegen der Corona-Krise bis Ende Mai keine kommunalen Veranstaltungen geben. Das hat der Koordinierungsstab des Rathauses unter Leitung von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft) beschlossen. Das gilt insbesondere auch für die Kulturveranstaltungen jeglicher Größe. Betroffen von der Regelung sind alle Einmietungen in den gemeindlichen Veranstaltungsstätten, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Unterföhringer Bürgerhaus inklusive Bibliothek bleibt vorerst geschlossen. "So traurig dieses Vorgehen ist, es ist der einzig vernünftige Weg, wenn wir die Infektionszahlen unten halten wollen", sagt der Unterföhringer Bürgermeister. Im Programm der Seniorenbegegnungsstätte Feringahaus sind von der Absage neben den Ausflügen auch sämtliche interne Veranstaltungen betroffen, wie zum Beispiel jene im Bewegungsbad, im Gymnastikraum des Feringahauses und der Mittagstisch am Mittwoch. Was das Café Valentin angeht, so richtet sich die Mediengemeinde dort nach den Vorgaben der Staatsregierung. Vorerst bietet das Café - so wie einige andere Unterföhringer Gaststätten auch - von Montag bis Freitag zwischen 12 und 13 Uhr ein Essen zum Mitnehmen für Senioren an. Die Unterföhringer Tafel gibt bis auf Weiteres mittwochs Lebensmittel an Bedürftige aus.

Unter dem Motto "Unterföhring hält Abstand und trotzdem zusammen" gehen fast 60 von der Gemeinde koordinierte Helfer mit dem Hund Gassi, kaufen ein, holen Rezepte vom Arzt oder Medikamente von der Apotheke. Sie lesen auch am Telefon vor oder besorgen eine warme Mahlzeit. Unterföhringer in jedem Alter, die Hilfe brauchen, können sich montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr ans Rathaus wenden. (Telefonnummern: 089/950 81-723, -724, -725, E-Mail-Adresse: hilfen@unterfoehring.de).

Der Unterföhringer Wertstoffhof hat wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Gemeinde bittet jedoch, ihn nur zu nutzen, wenn es dringend erforderlich ist. Es dürfen sich immer nur drei Kunden gleichzeitig im Hof aufhalten, die den vorgeschriebenen Mindestabstand zueinander einhalten müssen.