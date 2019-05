21. Mai 2019, 21:50 Uhr Unterföhring Zeitgenössische Orgelmusik

Der renommierte Organist und Kirchenmusiker Willibald Guggenmos gibt an diesem Mittwoch, 22. Mai, ein Konzert in der Unterföhringer Kirche Sankt Valentin. Der gebürtige Friedberger, dem ein Kritiker der New York Times "überragende Technik und hinreißende Musikalität" attestiert, war von 2001 bis 2004 als Kirchenmusiker in der Münchner Frauenkirche tätig, seit 2004 ist er Domorganist im schweizerischen Sankt Gallen. An der dortigen Musikakademie ist er auch künstlerischer Leiter der "Internationalen Domorgelkonzerte" und Dozent.

Willibald Guggenmos konzertiert international und ist häufig zu Gast bei Festivals. Sein besonderes Interesse gilt dem Studium von Orgelwerken zeitgenössischer Komponisten. In Sankt Valentin spielt er auf der 2012 neu eingeweihten Orgel. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten kosten zwölf, ermäßigt zehn Euro.