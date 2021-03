In der Reihe "Was ist Rassismus" zeigt das Bürgerhaus Unterföhring an diesem Dienstag, 23. März, ein interkulturelles (Film-)Projekt für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. In dem 17-minütigen deutscharabischsprachigen Film "Wolle und Gack" nach einem Theaterstück geht es um das Schaf Wolle und das neu hinzu gezogene Huhn Gack respektive die Quintessenz: "Fremd ist man nur, solange man sich nicht kennt". Der Stream beginnt um 10.30 Uhr, Infos über www.buergerhaus-unterfoehring.de.