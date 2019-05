22. Mai 2019, 22:10 Uhr Unterföhring Wahrheit und Populismus

Ein Stück über den politischen Wahlkampf

(Foto: Marina Maisel)

Natürlich ist alles Fiktion, allerdings kommt sie der Realität sehr nahe. Die Story: Ein TV-Star wird zum Präsidentschaftskandidaten erkoren. Doch plötzlich findet jener, bisher so einflussreiche Zufallspolitiker, der sich im Korsett seiner neuen Rolle noch nicht so ganz heimisch fühlt, in seiner Frau die größte politische Gegnerin. Eben erst erledigte sie noch die Pressearbeit für ihn, nun ist sie zur Kandidatin der Gegenpartei aufgestiegen. "Mr. President First" heißt das Boulevardstück von Stefan Zimmermann über den Politikbetrieb zwischen Wahrheit und Populismus. An diesem Freitag, 24. Mai, wird das Schauspiel vom Münchner A.gon-Theater im Bürgerhaus Unterföhring, Münchner Straße 65, aufgeführt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es unter www.buergerhaus-unterfoehring.de