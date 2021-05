Seit nahezu 20 Jahren gehören die "Vivid Curls" fest zur Musikszene im süddeutschen Raum. Inka Kuchler und Irene Schindele überzeugen als Rockröhre und lyrische Mezzosopranistin und sind dabei in der Allgäuer Mundart zuhause. Am Samstag, 15. Mai, geben die beiden von 20 Uhr an auf dem Youtube-Kanal der Volkshochschule im Norden des Landkreises ein Konzert. Wer dabei sein möchte: einfach reinklicken, die Veranstaltung ist kostenfrei.