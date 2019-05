23. Mai 2019, 21:59 Uhr Unterföhring Unterföhring blüht

Die Gemeinde soll aufblühen: Nach Anregungen der lokalen Agenda und aus der Bevölkerung werden in Unterföhring schon bald Wildblumenflächen mit regionale Arten heranwachsen, die bei Insekten beliebt sind. In den vergangenen Wochen wurden von den Mitarbeitern des Bauhofs insgesamt mehr als 15 000 Quadratmeter Boden vorbereitet und mit verschiedenen regionalen Saatmischungen bestückt. Schon bald werden zum Beispiel am Moosangerweg oder Aschheimer Weg insektenfreundliche Gewächse wie Ringelblumen, Glockenblumen, Nelken oder Margeriten erblühen. Ausgesät wurde auch am Kinderhaus an der Straßäckerallee oder am Etzweg.