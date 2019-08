20. August 2019, 21:29 Uhr Unterföhring Tuba und Orgel

Nachdem ihr ursprünglich auf den 26. Juni terminiertes Konzert in Unterföhring abgesagt wurde, werden Andreas Martin Hofmeir und Barbara Schmelz nun am Mittwoch, 18. September, in der Kirche St. Valentin auftreten. Der Tubist, der unter anderem bei LaBrassBanda spielte, und seine Partnerin an der Orgel werden dort ihr Konzertprogramm "Nordwinde" präsentieren - von barocken Bearbeitungen bis Tango-Arrangements. Karten gibt es unter anderem über www.unterfoehring.de.