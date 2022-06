Toni Zanussi verliert sehr früh seine Eltern und begibt sich in jungen Jahren auf Kreuzfahrtschiffe. Dort formt sich im Laufe unzähliger Reisen seine künstlerische Persönlichkeit. Neue Welten und Kulturen, Begegnungen und Einsamkeit, Arbeiten und Malen bestimmen sein Leben. Der Autodidakt glaubt fest an die Kunst, als er im Jahr 1971 erste Gemälde in einer Galerie in Nassau auf den Bahamas präsentiert. Heute lebt und arbeitet der 69-Jährige in Stella di Tarcento, der Partnergemeinde von Unterföhring, wo die Türen seines Ateliers in einem alten Bauernhof jederzeit für Interessierte und Freunde offen stehen. Noch bis Sonntag, 17. Juli, sind von ihm Bilder, Skulpturen und Plastiken, die für gesellschaftliches Engagement, Frieden und Hoffnung stehen, in der Ausstellung "L'anima, la terra, il colore - Seele, Erde Farbe" im Bürgerhaus Unterföhring zu sehen.