16. August 2019, 22:07 Uhr Unterföhring Schreibwerkstatt im neuen VHS-Zentrum

Eine Schreibwerkstatt mit Sandra Hoffmann bietet die Volkshochschule im Norden des Landkreises München von Montag, 2., bis Freitag, 6. September, im neuen VHS-Zentrum in Unterföhring an. Jeweils von 9.30 bis 13 Uhr können Interessierte in der "Sommerwerkstatt Literarisches Schreiben - Geschichten aus dem Leben" erfahren, was es braucht, um einen guten Text zu formulieren. Die Schriftstellerin Sandra Hoffmann übt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern anhand von Texten, die diese mitbringen sollten, sowie von Beispielen zeitgenössischer Literatur. Anmeldung bei der VHS (www.vhs-nord.de oder Telefon: 089/550 517-0).