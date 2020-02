Die Parteifreie Wählerschaft Unterföhring (PWU) veranstaltet am Samstag, 15. Februar, ihre 7. PWU-Rocknacht. Bei dem Benefizkonzert im Bürgerhaus treten sechs Bands aus Unterföhring auf, wobei drei Generationen von Musikern auf der Bühne stehen. Geboten werden Rocksongs aller Couleur. Headliner sind die Formationen "Boarisch Steel", gefolgt von den Bands "As It Rains", "Toibi 4.7", "Digital Vinyls", "Magical Heart" und "Hell Inc.". Um 18 Uhr geht es los. Karten gibt es für 14 Euro, im Vorverkauf für 10 Euro; und zwar in der Papeterie an der Föhringer Allee und bei Friseur Pierrot am Firkenweg. Der Reingewinn kommt Jugendprojekten am Ort zu Gute.