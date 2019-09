Die "Gspenstermacher" von Ralph Wallner bringen die Schauspieler der "Kulturbixn" auf die Bühne, und zwar im Bürgerhaus Unterföhring und im Bräustüberl der Forschungsbrauerei München, Unterhachinger Straße 78. Premiere ist am Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr, im Bürgerhaus, am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, folgt eine weitere Vorstellungen. Spieltermine im Bräustüberl sind am 11., 12., 25. und 26. Oktober, jeweils von 20 Uhr an. "Gspenstermacher" ist ein Schwank, in dessen Mittelpunkt zwei Totengräber und zahlreiche Quälgeister, stehen. Einlass zu den Aufführungen in Unterföhring und München ist um 18.30 Uhr. Karten für zehn Euro gibt es unter www.kulturbixn.de/tickets oder per E-Mail an info@kulturbixn.de.