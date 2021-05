Neu im Unterföhringer Gemeinderat: Veit Wiswesser, 63, hat als Nachrücker den Sitz von FDP-Gemeinderat Raphael Gutmann übernommen. In der Sitzung am Mittwochabend ist der frühere in seinem Amt vereidigt worden.

Wechsel im Unterföhringer Gemeinderat: Auf Raphael Gutmann, der bei der Kommunalwahl im März 2020 als Bürgermeisterkandidat für die FDP angetreten war und in den Gemeinderat einzog, folgt Veit Wiswesser. Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) hat den 63-Jährigen in der Sitzung am Mittwochabend vereidigt. Wiswesser übernimmt fortan auch den Sitz im Finanzausschuss des Gemeinderats, den die SPD den Liberalen überlassen hatte, wofür sich Gutmann in seiner Abschiedsrede bei der Fraktion entsprechend bedankte. Er wird mit seiner Familie die Gemeinde Unterföhring verlassen. Bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 hatten Veit Wiswesser und Ellen Gathmann exakt gleich viele Wählerstimmen erhalten, sodass Wiswesser per Losentscheid des Wahlausschusses zum ersten Nachrücker bestimmt wurde. Der neue FDP-Gemeinderat lebt seit 2006 mit seiner Frau Eva Baumgartner in Unterföhring. Geboren 1958 in Heidelberg, kam er Ende der Siebzigerjahre nach München, war Offizier bei den Fallschirmjägern und hat Volkswirtschaft studiert. In den Neunzigern wechselte Wiswesser zur Luftfahrt und wurde Pilot. Um eine Perspektive nach der Fliegerkarriere zu haben, hat er 2016 die Ausbildung zur Werkschutzfachkraft absolviert. Seit 2017 ist Wiswesser bei der FDP.