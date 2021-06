Die Musikschule Unterföhring veranstaltet auch in diesem Schuljahr keinen "Tag der offenen Musikschule". Grund seien die Corona-Vorgaben, teilt die Schule mit. Der Tag werde am Samstag, 25. September, also im neuen Schuljahr nachgeholt. Um interessierten Schülerinnen und Schülern jetzt schon die Möglichkeit zu geben, ein Instrument auszuprobieren und die Lehrkräfte kennenzulernen, bietet die Musikschule verschiedene Schnuppergutscheine an. Zum einen gibt es einzelne Gutscheine um ein Instrument zu probieren, oder Fünfer-Päckchen, mit dem man verschiedene Instrumente und Lehrkräfte kennenlernen kann. Die Gutscheine sind im Büro der Musikschule erhältlich. Im September kann die Musikschule auch wieder in allen Fächern Plätze anbieten, da das Team um weitere Lehrkräfte erweitert wird.