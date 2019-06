25. Juni 2019, 21:56 Uhr Unterföhring Musik, Bier und Feuerwerk

Die Unterföhringer feiern zum 35. Mal ihr Bürgerfest

Bereits zum 35. Mal veranstaltet die Gemeinde Unterföhring in diesem Jahr ihr Bürgerfest - vom 28. Juni bis zum 2. Juli wird an der Jahnstraße gefeiert. Das Bürgerfest beginnt am Freitag, 28. Juni, um 17 Uhr traditionell mit dem Bierausschank vor dem Rathaus.

Danach setzt sich der Festumzug in Bewegung, die Teilnehmer gehen diesmal in zwei Schlaufen durch Unterföhring. Der Zug führt über Bahnhof-, St.-Florian-Straße, St.-Valentin-Weg, Hofäckerallee, Föhringer Allee, Johanneskirchner, Blumen-, Flur-, Nelkenstraße, Blumen-, Bahnhofstraße, Medienallee, Rivastraße und Jahnstraße hin zum Festplatz. Begleitet wird er von einem Sechsspänner der Augustiner-Brauerei, außerdem fahren Feuerwehr-Oldtimer aus der Partnergemeinde Kamsdorf und aus Unterföhring mit. Die Musik kommt von den Schleißheimer Schloßpfeiffern und der örtlichen Blaskapelle.

Nach dem Umzug zapft Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) um 18.30 Uhr im Festzelt das erste Fass an. Die Fetzentaler spielen von 20 Uhr an und um 22.30 Uhr wird ein großes Feuerwerk abgebrannt. Am Samstag, 29. Juni, veranstalten der Kegelclub und der Fußballclub Unterföhring ein Schafkopfrennen; beim Familiennachmittag (13 Uhr) werden Kinderschminken und Puppentheater angeboten. Um 19 Uhr spielt die Band Saxndi. Der Sonntag, 30. Juni, beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen der Unterföhringer Blaskapelle, dabei ist auch die Banda di Coia aus der italienischen Partnergemeinde Tarcento. Von 18 Uhr an spielen Tom & Basti. Am Montag, 1. Juli, ist von 12 Uhr an Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen und Steckerlfisch. Von 19 Uhr an spielen die Bananafishbones. Der Eintritt ist frei. Am Dienstag, 2. Juli, klingt das Bürgerfest bei einem Seniorennachmittag aus, den die Unterföhringer Band Acoustic Mix begleitet, abends heizen die Musiker von Manyana den Gästen ein.