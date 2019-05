30. Mai 2019, 22:08 Uhr Unterföhring Magische "Magnets"

Konzert mit A-capella-Sängern

Balladen und Rocksongs, Jazz-Arrangements und Klassiker von Elvis über Queen bis zu Deep Purple - die britische Gruppe The Magnets will an diesem Freitag im Unterföhringer Bürgerhaus, Münchner Straße 65, beweisen, dass A-cappella-Popsound nicht nur schön klingt, sondern das Publikum auch zum Tanzen bringt. Das am University of London gegründete Vokalensemble konzertiert seit vielen Jahren international und war unter anderem beim weltweit größten Kulturfestival Edinburgh Festival Fringe zu Gast. Nach einem Jahr kreativer Pause melden sie sich auf der Bühne zurück und präsentieren sich mit neuer Besetzung: Vokalisten der Flying Pickets, der House Jacks, des Vocal Orchestra und Originalmitglieder der Magnets garantieren einen besonderen A-cappella-Sound. Geradezu "magische Momente" versprechen der dreifache Beatboxmeister Großbritanniens "BallZee" und Bassist Duncan mit tiefer Gänsehaut-Stimme. Charmantes Entertainment gehört bei einem Auftritt der Magnets ebenso dazu wie die unterhaltsame Mischung aus aktuellen Hits, preisgekrönten eigenen Songs und ihren deutschen Lieblingsliedern. Das Konzert am Freitag, 31. Mai, beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es über www.unterfoehring.de.