Im Rahmen ihres Online-Angebots überträgt die VHS Nord am Dienstag, 30. Juni, den Vortrag "Kuba - Der Westen" gebührenfrei per Livestream. Beginn ist um 19 Uhr. Bei der digitalen Bildpräsentation von Susanne Mühlhaus können Teilnehmer den morbiden Charme von Zerfall und Aufbruchsstimmung in Kuba entdecken - besonders sichtbar ist dies in Havanna. Online kann man so die Autorin und Übersetzerin auf den Spuren von Hemingway in und um Havanna begleiten. Der Link zur Veranstaltung steht auf der Homepage www.vhs-nord.de.