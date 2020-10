Zwar hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass ein Rind klimaschädlicher ist als ein Hühnchen. Doch wie ist es beim Obst und Gemüse? Bei dem Vortrag "Klimaschutz mit Messer und Gabel" im Volkshochschulzentrum in Unterföhring geht Ernährungsberaterin Anne Kösler am Dienstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, auf die Möglichkeiten ein, bei der Ernährung auf Klimaschutz zu achten. Der gebührenfreie Vortrag wird in Kooperation mit dem Netzwerk "Zukunft UnterFAIRing" und dem Landratsamt München statt. Anmeldung ist erforderlich.