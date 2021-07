Der Impfbus des Haarer Impfzentrums macht am Samstag, 31. Juli, Station vor dem Unterföhringer Bürgerhaus. Während des Wochenmarkts von 8 bis 13 Uhr können sich Kunden und andere Impfwillige gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen. Kommen kann jeder, der seinen Wohnsitz oder dauerhaften Aufenthalt in Deutschland hat. Im Angebot sind am Samstag - bis auf Moderna - sämtliche Impfstoffe. Auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre können geimpft werden, wenn die Eltern einverstanden sind.