Die Nachbarschaftshilfe in Unterföhring braucht Unterstützung für ihren Tisch: Wer sich am Samstagvormittag ein paar Stunden lang engagieren will und einen Führerschein hat, wird gebraucht, um in den Unterföhringer Geschäften für die Essensausgabe Lebensmittel abzuholen. Interessierte können sich im Büro der Nachbarschaftshilfe melden (Telefon: 39 29 18 16, Anrufbeantworter). Dort sollen auch all jene anrufen, um sich für die Veranstaltung "Shoppen im Schuppen" anzumelden. Die Räume an der Bauhofstraße öffnen voraussichtlich am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Dezember, jeweils von 11 bis 14 Uhr ihre Pforten und können nach der Terminvergabe besucht werden. Darüber hinaus teilt die Nachbarschaftshilfe mit, dass das Café Valentin wochentags weiterhin jeden Mittag zwischen 12 und 13 Uhr wechselnde Gerichte zum Mitnehmen anbietet und der Kinderpark geöffnet bleibt. Nur die Mutter-Kind-Gruppen könnten coronabedingt nicht stattfinden.