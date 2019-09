Weil im Heimatmuseum "Feringer Sach" Renovierungsarbeiten anstehen, ist das Haus in den nächsten Wochen geschlossen. Wiedereröffnet wird das Museum an der Bahnhofstraße 12 in Unterföhring am Samstag, 7. Dezember. Dann ist in den Räumen, in denen früher der Saal des ehemaligen Gandl-Kinos war und die seit dem Jahr 2000 als Museum dienen, die traditionelle Weihnachtsausstellung zu sehen. An jenem Wochenende, 6. bis 8. Dezember, findet auch der Christkindlmarkt am Bürgerhaus statt.