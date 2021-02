Das Landratsamt organisiert von kommender Woche an in den einzelnen Kommunen Sammeltermine für über 80-Jährige, denen der Weg in ein Impfzentrum nicht zuzumuten ist. Den Anfang macht am Mittwoch, 3. März, die Gemeinde Unterföhring. Ein Team des Malteser Hilfsdienstes wird beim ersten sogenannten Impftag im Bürgerhaus mehr als hundert Menschen eine Dosis verabreichen. Zuvor hatte die Gemeinde 485 Unterföhringerinnen und Unterföhringer angeschrieben und gebeten sich zu melden, falls sie aus schwerwiegenden Gründen nicht dazu in der Lage sein sollten, ins Impfzentrum nach Haar zu fahren. 207 von ihnen stehen nun auf Liste für eine Impfung in Unterföhring und werden nach und nach am Ort geimpft. Wer bisher gezögert hat, kann sich noch im Feringahaus (Telefon: 95 08 17 25) melden. Dort gibt es auch Hilfe bei der Impfanmeldung und die Möglichkeit, einen Fahrdienst ins Impfzentrum zu buchen.