11. Juli 2019, 22:06 Uhr Unterföhring Erfolgreiches Bürgerfest

Mehr als 2000 Gäste haben gleich am ersten Tag das Unterföhringer Bürgerfest besucht und damit einen Rekord aufgestellt, wie die Gemeinde mitteilt. Trotz der Hitze hatten sich am Eröffnungsabend zahlreiche Besucher zum Festumzug vor dem Rathaus eingefunden. Fast alle Unterföhringer Vereine nahmen am Jubiläumsumzug teil. Das Unterföhringer Schafkopfrennen am Bürgerfest-Samstag, das seit 2016 von Fußball und Kegelclub ausgerichtet wird, verzeichnete etwas weniger Teilnehmer als üblich. Ebenso der Familiennachmittag, was wohl an den hochsommerlichen Temperaturen lag. Wegen einer Unwetterwarnung musste der Kindernachmittag von Montag auf Dienstagnachmittag verlegt werden. Der an diesem Tag traditionell veranstaltete Seniorennachmittag war wieder ausgesprochen gut besucht.