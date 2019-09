Das Leben in der Grafschaft

Aus dem einst öden Landstrich zwischen Isar und Moos, von Freising bis Oberföhring, ist längst eine prosperierende Wirtschaftsregion geworden. Doch noch immer gibt es Spuren der gemeinsamen Geschichte der Orte in der Grafschaft Ismaning. Aus Anlass der 700. Wiederkehr der urkundlichen Ersterwähnung der Grafschaft haben Archive und Kultureinrichtungen zum ersten Mal ihre Forschungsergebnisse zusammengetragen - und die Ausstellung "Die Grafschaft auf dem Isarrain 1319 - 2019" gestaltet. Sie wurde am Wochenende von Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (links) und Florian Nagel vom Kulturamt eröffnet und ist bis zum 2. November im Bürgerhaus zu sehen ist (Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr). Mehr als 30 Tafeln mit Dokumenten, Bildern, Landkarten und Texten erzählen vom Leben in der Grafschaft.