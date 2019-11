Zum Benefiz-Hallenturnier lädt die Parteifreie Wählerschaft Unterföhring (PWU) am Sonntag, 24. November, ins Sportzentrum an der Jahnstraße ein. Von 13 Uhr an kicken Teams der JU, des Tennisclubs, der Grundschule, des Fördervereins Kinder und Jugend, des Kindergartens an der St.-Florian-Straße, von Welcome, der PWU und des TSV um den Wanderpokal. Der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös geht an soziale Zwecke.