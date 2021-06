Schwere Gesichtsverletzungen hat eine 33-Jährige am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf dem Autobahnring A 99 erlitten. Die Frau aus dem Landkreis Miesbach saß als Beifahrerin in einem VW-Transporter, als dieser wegen eines Ausweichmanövers bei Unterföhring von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Betonwand prallte. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach 9 Uhr drei Kilometer vor dem Autobahnkreuz München-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg. Der gleichaltrige Ehemann der 33-Jährigen, der das Fahrzeug steuerte, musste nach eigenen Angaben den Zusammenstoß mit einem weißen Kleintransporter vermeiden, der knapp vor ihm einscherte. Dadurch geriet der VW-Bus ins Schleudern. Der Mann und die zwei kleinen Töchter des Paares blieben unverletzt. Der Fahrer des Kleintransporters flüchtete. Die Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn, Telefon 08102/744 50, bittet um Hinweise. Weil nach dem Unfall drei von vier Fahrstreifen eine Stunde gesperrt waren, staute sich der Verkehr.