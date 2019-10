Über das Thema "Bildung für alle" spricht Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler) an diesem Donnerstag, 17. Oktober, bei einer Veranstaltung der Parteifreien Wählerschaft Unterföhring (PWU). Von 18 Uhr an geht es im Bürgerhaus um neue Ansätze der bayerischen Bildungspolitik, Erwachsenenbildung und die Digitalisierung an den Schulen. Im Anschluss an den Vortrag steht Stolz für Publikumsfragen zur Verfügung.