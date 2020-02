Das Staatliche Bauamt Freising führt entlang der Staatsstraße 2053 zwischen Unterföhring und Ismaning Baumpflegearbeiten durch. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 20. März. Witterungsbedingt können sich allerdings terminliche Verschiebungen ergeben. Der Verkehr wird über eine Ampelschaltung geregelt. Die Bäume wurden zuvor genau kontrolliert. An farblich mit einem Punkt markierten Bäumen werden Schnittarbeiten in geringem Umfang notwendig, teilt die Behörde mit, so werden beispielsweise Totholz entfernt und Kroneneingekürzt. Die Bäume erlitten dadurch keinen bleibenden Schaden, so das Bauamt. Wenige Bäume müssten jedoch nach eingehender fachlicher Prüfung durch Baumkontrolleure gefällt werden. Sie waren zuvor farblich mit einem "x" markiert worden. Die Arbeiten erfolgten, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, wie die Behörde schreibt. Das Staatliche Bauamt Freising bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen und die Anlieger um Nachsicht für die bevorstehenden Beeinträchtigungen.

