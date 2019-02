1. Februar 2019, 21:56 Uhr Unterföhring Baumfällung am Ring

Der Ausbau des Föhringer Rings wirft seine Schatten voraus. In diesen Tagen beginnen Rodungsarbeiten. So sind bereits am Montag, 4. Februar, im Bereich des Englischen Gartens Arbeiter am Werk. Für Rodungsarbeiten im unmittelbaren Umfeld des Föhringer Rings ist dann am Sonntag, 17. Februar, aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Vollsperrung notwendig. Die Bäume nahe an der Fahrbahn müssten von der Straße aus gefällt werden. Der Verkehr wird dann über die Kreisstraße M 3 und die B 471 nach Garching und über die Staatsstraße 2350 nach München geleitet. Die Abfahrt an der Anschlussstelle Frankfurter Ring der A 9 zum Föhringer Ring ist gesperrt. Die Ausleitung erfolgt über die Anschlussstelle Garching Süd.