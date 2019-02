14. Februar 2019, 22:16 Uhr Unterföhring Baubeginn für Parkhaus

Nach der Fertigstellung der Tiefgarage unter dem Unterföhringer Bürgerfestplatz gibt es seit Dezember an der Jahnstraße 1000 Parkplätze. Nun beginnen nach Mitteilung aus dem Rathaus die Bauarbeiten für das zweite Parkhaus zwischen Diesel- und Beta-Straße, in dem es 600 kostenpflichtige Stellplätze geben wird. Das bisher als Parkplatz genutzte Baugrundstück wird von Montag, 4. März, an vollständig gesperrt, ausweichen können Autofahrer auf einen nördlich angrenzenden Interimsparkplatz. Fertig sein soll das Parkhaus Ende 2019.