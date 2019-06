30. Juni 2019, 22:16 Uhr Unterföhring Bananafishbones im Festzelt

Die Bananafishbones gastieren an diesem Montag, 1. Juli, beim Bürgerfest in Unterföhring. Das Konzert im Festzelt an der Jahnstraße beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das vor mehr als 20 Jahren gegründete Trios aus Bad Tölz, dessen Songs "Come to Sin" und "Easy Day" bereits Klassiker sind, gilt als eine der besten

Livebands Deutschlands.