Als Live-Stream aus dem Unterföhringer Bürgerhaus kommt am Mittwoch, 12. Mai, um 20 Uhr das Tanzprogramm "Silhouette" (Kontur eines Körpers) in die Wohnungen aller Interessenten. Eine kleine Besetzung aus Solisteninnen und Solisten zeigt verschiedene Soli und Duos. Ada Ramzews setzt sich in einer Neukreation zu Debussys "L'après-midi d'un faune" (Uraufführung) mit der Ausdruckskraft des Körpers als Projektionsfläche auseinander und taucht mit Ravels Ondine in den Mythos um die Frau aus dem Wasser ein. Aus dem Kernrepertoire der Company werden unter anderem Ausschnitte der beliebtesten Heinz Manniegel Ballette getanzt. Reservierung unter 089/950 81-506 oder ticket@unterfoehring.de.