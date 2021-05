Solos und Duos, die sich kaleidoskopartig mit der Relation von Form und Inhalt, Wunsch und Wirklichkeit und Schein und Sein beschäftigen - unter dem Titel "Silhouette" (Kontur eines Körpers) präsentiert die Benedict Mannigel Dance Company am Mittwoch, 12. Mai, im Bürgerhaus Unterföhring einen besonderen Ballett-Abend. Es tritt eine kleine Besetzung aus Solistinnen und Solisten auf, darunter Ada Ramzews, die sich in einer Neukreation zu Claude Debussys "L'après-midi d'un faune" mit der Ausdruckskraft des Körpers als Projektionsfläche auseinandersetzt und mit Maurice Ravels "Ondine" in den Mythos um die Frau aus dem Wasser eintaucht. Die international tätige Choreografin und Performerin Natalie Bury zeigt ihr Duo "Hope my Friend" und kreiert in ihrem neuen Solo "Woman" ein facettenreiches Bild von "Weiblichkeit". Zudem werden Solo und Duo-Ausschnitte beliebter Heinz-Manniegel-Ballette gezeigt, etwa "Lomir Tanzn" (Klezmer-Musik) oder "Hermann der Traumtänzer" - Salonmusik der Dreißigerjahre. Die Online-Vorstellung im Bürgerhaus beginnt um 20 Uhr und wird live gestreamt. Karten kosten zehn Euro. Weitere Informationen gibt es über www.buergerhaus-unterfoehring.de oder 089/95 08 15 06.