Nach einem Streit hat ein 25-Jähriger am Montagnachmittag in einer Unterföhringer Asylbewerberunterkunft die Matratze eines 21 Jahre alten Mitbewohners in Brand gesetzt. Weil die Feuermelder anschlugen, konnte das Sicherheitspersonal die beiden Männer und 30 weitere Bewohner unverletzt ins Freie bringen. Den Security-Mitarbeitern gelang es, die brennende Matratze nach draußen zu schaffen und das Feuer selbst zu löschen. Bei dem Brand entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der bereits wegen verschiedener anderer Delikte aufgefallene 25-Jährige wurde festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort sollte er noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Dem Mann wird schwere Brandstiftung vorgeworfen, das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen übernommen.