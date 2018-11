21. November 2018, 22:07 Uhr U6 Weitere Weichen sind gestellt

Die Planung des U-Bahn-Baus nach Martinsried macht Fortschritte

"Es geht kräftig voran" - gemeint ist die Planung des U-Bahnbaus nach Martinsried. Die optimistische Einschätzung stammt von den Verantwortlichen der Projektmanagementgesellschaft (PMG) zum Bau der U 6 vom Klinikum Großhadern auf den Campus in Martinsried. In einer Pressemitteilung zum Stand der Dinge wird von einem "neuen Aufwind" gesprochen. Die PMG schöpfe derzeit "vorhandene Beschleunigungspotenziale" aus. Man sei sich allerdings einig, "dass Schnelligkeit nicht vor Qualität" gehen dürfe. Inzwischen seien aber wichtige Projektweichen gestellt, etwa die Verlängerung des Planfeststellungsbeschlusses.

Der wichtige Aspekt des Brandschutzes sei inzwischen ausgiebig diskutiert worden, Ergebnisse würden in die Bauausführung einfließen. Bereits im Oktober habe es außerdem mehrere Versuchsbohrungen entlang der künftigen Bahnstrecke gegeben. Die Erkenntnisse bildeten nun die Grundlage für den geotechnischen Bericht. Derzeit würden in enger Abstimmung mit den Fachstellen Belange des Umweltschutzes geprüft. Zudem werde in den nächsten Wochen die europaweite Ausschreibung des rund 80 Millionen Euro teuren Projekts beginnen. Wann dann der erste Spatenstich sein wird, wird allerdings nicht gesagt. Die Gemeinde Planegg hofft, dass dies im Jahr 2019 sein wird.