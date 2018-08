3. August 2018, 21:56 Uhr Trockenheit Das fliegende Auge der Feuerwehr

Wegen der hohen Waldbrandgefahr starten in Oberpfaffenhofen Luftbeobachter. Der frühere Kreisbrandmeister Hans Lienert und Pilot Thomas Vogt suchen zwischen dem Fünfseenland und Dachau nach Rauchsäulen. Wegen anhaltender Hitze sind weitere Flüge geplant

Von Astrid Becker

Weil die Waldbrandgefahr immer größer wird, fliegen sie schon seit Tagen ihre Runden, die Luftbeobachter in Bayern. Auch von Oberpfaffenhofen starten kleine Flieger, um sich auf die Suche nach weißen Rauchsäulen zu begeben, im Falle des Falles Einsatzkräfte zu alarmieren und sie dann zu den Brandherden in Wald und Flur zu leiten. Jene, die sich vom kleinen Flughafen auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in den Himmel begeben, haben die Route C zugewiesen bekommen. Sie führt über das Fünfseenland in die Landkreise Weilheim, Landsberg, Fürstenfeldbruck und Dachau.

Die Staffel Vor etwa einem Jahr sind die Luftretter von Fürstenfeldbruck nach Oberpfaffenhofen umgezogen. Flieger starten zudem von Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm, Erding, Mühldorf am Inn und Königsdorf aus. Insgesamt stehen für die Beobachtungsflüge allein in Oberbayern 38 Sportflugzeuge, fünf Motorsegler und ein Kleinhubschrauber sowie 102 besonders geschulte Piloten und 41 amtliche Luftbeobachter zur Verfügung, die meist aus dem Katastrophenschutz, dem Forstwesen oder den Landratsämtern kommen. abec

An diesem Donnerstag sind der ehemalige Kreisbrandmeister von Fürstenfeldbruck, Hans Lienert, und sein Pilot Thomas Vogt von der Luftrettungsstaffel Bayern im Einsatz. Sie gehören zu acht Luftbeobachtern und 23 Piloten, die von Oberpfaffenhofen aus die Landkreise westlich von München erkunden. Es ist 16.45 Uhr, als sie mit ihrer Maschine abheben. Weil sich die Luft um diese Zeit am stärksten aufgeheizt hat - und die Brandgefahr damit am höchsten ist. Einen Viersitzer haben sie dafür auserkoren, einen einmotorigen Remorqueur mit 180 PS, der normalerweise Segelflugzeuge in die Lüfte zieht oder für Rund- und Reiseflüge eingesetzt wird. In eine Höhe von 3000 Metern schafft es dieser kleine Tiefdecker normalerweise leicht. An diesem Tag jedoch ist eine weitaus niedrigere Reisehöhe vorgegeben. Etwa 300 Meter, wie Vogt schon vor dem Start sagt. Damit Brandherde besser erkannt werden können. Hans Lienert montiert während dieser Ausführungen erst einmal sein Spezialfunkgerät im Flugzeug, das auf einer geheimen Frequenz funkt. Was dort gesprochen wird, darf der Pilot nicht hören, der aber ohnehin sich mehr dafür interessiert, was der Tower des Münchner Flughafens oder andere Meldestellen in dem Gebiet verkünden. "Crowded" ist es an diesem Tag, so ist zu vernehmen und "Take care".

Trotz aller Anstrengungen und der Hitze im Cockpit: Der Ausblick, der sich bei den Kontrollflügen auf das Fünfseenland zeigt, ist fantastisch – hier die Herrschinger Bucht am Ammersee. (Foto: Astrid Becker)

Tatsächlich sind viele kleine Motorflieger, Segelflugzeuge und Gleitschirmflieger an diesem Tag auf der Route unterwegs. Und dann ist da auch noch die starke Thermik, was, zumindest für den Laien, die Fliegerei recht anspruchsvoll erscheinen lässt. Für Vogt ist das aber kein Problem. Er hat als junger Mann einen Kampffliegerausbildung absolviert und bewegt sich in der Luft sicher.

Es ist laut dort oben, deshalb trägt jeder einen Kopfhörer nicht nur für den jeweiligen Funk, sondern auch um die Ohren vor dem Lärm zu schützen und miteinander sprechen zu können. Denn zu den Aufgaben Lienerts gehört es auch, den Piloten dorthin zu führen, wo er mögliche Rauchsäulen erkennt. Zeit für private Unterhaltungen bleibt da wenig, beide Männer blicken aufmerksam mal nach links, mal nach rechts und prüfen die Wälder, die sich unter ihnen erstrecken. Fast nur Nadelgehölze sind dort zu erblicken - die schon allein wegen ihres hohen Harzgehalts, aber auch bei Borkenkäferbefall oder auch bei Trockenheit, wie derzeit, als recht leicht entflammbar gelten.

Sie fliegen immer auf einer Route, die über den Ammersee - hier im Bild Dießen - bis nach Dachau führt. (Foto: Astrid Becker)

Die Maschine gleitet mit etwa 180 Stundenkilometern durch die Luft. Die Regierung von Oberbayern hatte die Flüge angeordnet, weil die Waldbrandgefahr wegen der Hitze laut Deutschem Wetterdienst auf die höchsten Stufen, vier und fünf, geklettert war. Je nach Wetterlage wird entschieden, ob und wie lange geflogen wird. Der Leiter der Luftrettungsstaffel, Christoph Fürst, geht davon aus, dass sie auch am Samstag und vermutlich bis in die nächste Woche hinein starten werden. Für ihn ist diese Art der Kontrolle die bestmögliche und kostengünstigste. In Oberpfaffenhofen stehen mehrere Maschinen bereit, manche kosten 150 Euro die Stunde, manche auch 300 Euro. Würde ein Polizeihubschrauber die Kontrollflüge übernehmen, würden sich die Kosten verzehnfachen. Denn ein Pilot wie Vogt bekommt kein Honorar für seinen Einsatz. "Er darf nur die Maschine umsonst fliegen", sagt Fürst. Für den ehrenamtlichen Luftbeobachter muss die Regierung aber den Verdienstausfall begleichen.

Luftbeobachter Hans Lienert (l.) und Pilot Thomas Vogt bereiten sich auf ihren Start mit ihrem Viersitzer vor. (Foto: Astrid Becker)

Im Fall von Lienert also nichts. Denn der einstige Kreisbrandmeister war Berufsschullehrer und ist bereits im Ruhestand. 1995 hatte er sich als Luftbeobachter ausbilden lassen, er hat also jahrelange Erfahrung. "Die höchste Gefahr geht von den Menschen aus, die bei derartigen Temperaturen Feuer machen, im Wald rauchen oder Glas wegwerfen", sagt. Das wirke wie ein Brennglas. Etwa zwei Stunden später setzt die Maschine wieder auf den Boden auf. Entdeckt haben Lienert und Vogt an diesem Tag nichts. Zum Glück, wie sie sagen.