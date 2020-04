Livestreaming ist in der Kulturwelt gerade ziemlich en vogue, aber den echten Livekontakt mit seiner unmittelbaren Intensität und ansteckenden Energetik kann es natürlich nicht ersetzen. Auch und gerade für "Die Kleinste Bühne der Welt" ist die größtmögliche Nähe zum Publikum ein ganz wesentliches Element. Die Kunst von Hedwig Rost und Jörg Baesecke, die sich als Objekttheaterduo diesen Namen gegeben haben, lebt von der Intimität der Atmosphäre, dem leisen Zauber des Erzählens, der von Papierfiguren, geschnittenen Bildern, Fäden, Steinen, Geigenklängen oder anderen scheinbar simplen Stilmitteln flankiert wird. "Für uns fallen zur Zeit eine Menge Auftritte aus, ersatzlos. Und Home-Office ist in unserem Beruf nur eine sehr begrenzte Option", erklären die beiden Pullacher.

Ein kleiner Film, den Rost und Baesecke gedreht haben, ist jetzt aber zu einem veritablen Erfolg im Netz avanciert: Darin geht es um die große Pest 1517 in München und wie die Schäffler mit ihrem Tanz dazu beitrugen, neuen Lebensmut in der verzweifelten Stadt zu wecken und der Legende nach den Schwarzen Tod zu vertreiben. Zur Erinnerung an diese Tat findet noch heute in der Stadt alle sieben Jahre der Schäfflertanz statt, das Glockenspiel im Rathaus zeigt ihn jeden Tag vor normalerweise Hunderten Zuschauern - es ist gleichsam Münchens beliebtestes Figurentheater. Die Geschichte der Pestbezwingung durch die tanzenden Schäffler (Fassmacher) selbst hat die "Kleinste Bühne der Welt" bereits im Rahmen ihrer "StadtTorHeiten" schon viele Hundert Male vor Publikum inszeniert, jetzt aber erstmals ohne Zuschauer mit Kamera festgehalten. "Wir haben hier mit dem Mut der Verzweiflung einen kleinen Film gedreht, mit behelfsmäßigen Mitteln, ein Schneideprogramm runtergeladen und uns eingearbeitet, und dann auf unsere Seite gestellt", erklärt Baesecke, "ein altes Stück aus unserem Repertoire, leider aktuell." Die Analogie zur gegenwärtigen Situation war Motivation für die jetzige Verfilmung, und wie sehr das Stück den Nerv trifft, zeigt die Resonanz. "Das Wort 'viraler Hit' kommt mir schwer über die Lippen, schon wegen 'viral', aber für unsere Verhältnisse geht das jetzt wirklich durch die Decke, Klicks und Kommentare ohne Ende," freut sich Baesecke. In einer Woche gab es jetzt knapp 3000 Zugriffe. "Für uns ist das viel."

Detailansicht öffnen Mit simplen raffinierten theatralischen Mitteln begeistern die Miniaturtheatermacher Jörg Baesecke und Hedwig Rost, die sich als "Kleinste Bühne der Welt" bezeichnen, schon viele Jahre lang ihr Publikum. (Foto: Angelika Bardehle)

Die Worte, die er und Rost einem Münchner Schäfflermeister in den Mund legen - "Wenn wir die Angst überwinden, dann besiegen wir vielleicht auch die Pest!" - spenden offenbar flächendeckend Mut. Der Film ist zwar nicht perfekt geworden und super professionell ausgeleuchtet - "mit allerlei Wacklern und Unschärfen", wie Hedwig Rost erklärt -, aber dieses strenge Urteil ist dem hohen Anspruch der beiden geschuldet. "Wir sind nun mal Künstler und Perfektionisten. Wir schauen genauer hin." Der Film kann auf der Homepage der "Kleinste Bühne der Welt" abgerufen werden und wird auch auf dem Youtube-Kanal der Münchner VHS zu sehen sein. Er offenbart aber dennoch die Kunst des 2018 mit dem Tassilo-Kulturpreis der SZ (Lebenswerk) ausgezeichneten Duos.

In diesem Fall hat Baesecke die Hauptrolle, der mit bewegten Bildern, Fäden und Reimen die Geschichte, die bereits 1996 entstand und seither unter anderem in vielen Klassenzimmern gezeigt wurde, auf kleiner Bühne erzählt: "Ein böser Gast zieht durch das Land, kein Kaiser, König hält ihm stand." Neben symbolisch dunklen Wolken über der Stadt und dem Schwarzen Tod ("der böse Gast") beeindrucken auch Zeichnungen der unheilvoll aussehenden Pestärzte mit ihren Räuchergefäßen und Schnabelmasken voller zerstoßener Kräuter. Ein Drittel der Stadt ist schon tot, als die Schäffler mit ihren Tänzen die Leute wieder ins Freie locken und angeblich in nur zwei Wochen die Pest zum Abzug zwingen.

Detailansicht öffnen Der Mensch ist ein fragiles, verwundbares Wesen, wie sich gerade deutlich zeigt, aber - Kopf hoch! (Foto: oh)

Rost betont allerdings noch, das Erzählte nicht komplett wörtlich zu nehmen, also auf die Straße zu gehen und mit anderen zu tanzen, sondern derzeit lieber zu Hause zu bleiben. Die Essenz der Geschichte freilich bleibt: "Bewahrt eure Lebensfreude." Für das seit den frühen Neunzigern in Pullach lebende Künstlerpaar ist die Situation derzeit nicht leicht. Trotz der abgesagten Auftritte haben die beiden aber viel zu tun. "Langweilig wird uns nicht. Wir pflegen Kontakte, schreiben viel und sind mit einer Dokumentation über unsere alte Stücke beschäftigt", erklärt Rost. Auch die Realisierung weiterer Filme steht an. "Da muss man natürlich ein bisschen anders denken und anderes hinschauen als beim Theater" so Rost, "aber es öffnen sich ganz neue Kanäle." Ganz aktuell steht nun ein neuer Film auf der Homepage. Es ist die Verfilmung einer Kritzelgeschichte, in Fachkreisen Drawing-Stories genannt, bei der erzählt und dazu etwas gezeichnet wird. Am Ende ist mit Bleistift ein Storch entstanden: "Vom Leben gezeichnet".

Die Miniaturtheatermacher haben treue Fans und der Rückhalt des Publikums gibt zusätzlich Zuversicht. "Das ist teilweise sehr berührend. Alleine auf unseren Schäffler-Film haben wir rund 150 persönliche Rückmeldungen bekommen", freut sich Rost, die derzeit auch noch fleißig Atemschutzmasken für den Supermarktbesuch näht. Mit den finanziellen Auswirkungen der aktuellen Situation werde man zurecht kommen. "Wir leben bescheiden", so Rost, "und auch der Staat wird uns freie Künstler nicht ganz fallen lassen." So haben die beiden "die Hoffnung, dass wir bei aller aktuell gebotenen Distanz doch in Kontakt bleiben und in nicht zu ferner Zukunft wieder vor echtem Publikum spielen können."

Die Filme sind zu sehen auf der Homepage des Künstlerduos https://kleinstebuehne.de/