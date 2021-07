Die Komödie am Altstadtmarkt gastiert mit einem an die berühmte Fernsehserie angelehnten Stück in Taufkirchen

Die männerbesessene Südstaatlerin Blanche, die gutmütige, naive Witwe Rose, die sarkastische Dorothy und deren bissig-resolute Mutter Sophia - zusammen bilden sie eine der bekanntesten WGs der Fernsehgeschichte: Die Golden Girls. Fans der erfolgreichen, mit vier Golden Globes ausgezeichneten TV-Serie, die erstmals in den Neunzigern in Deutschland lief, können das rüstige Quartett inzwischen auch auf der Bühne genießen. Am Freitag 30. Juli, gastieren die vier älteren Damen im Kultur & Kongress Zentrum Taufkirchen. Die Theatervorstellung, eine Produktion der Komödie am Altstadtmarkt, beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Kultur & Kongress Zentrum Taufkirchen, Köglweg 3, oder über München Ticket.