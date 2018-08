27. August 2018, 22:13 Uhr Taufkirchen Yoga für Mütter

Eine Auszeit bietet das Taufkirchner Haus der Familie allen Müttern mit Babys an. Mitte September starten in der Integra-Einrichtung am Postweg 8 a zwei jeweils fünfteilige Yoga-Kurse. "Nach der Stunde fühlst Du Dich geschmeidiger und gehst mit neuer Leichtigkeit in den Alltag, verspricht der Veranstalter allen Teilnehmern. Die Mütter haben dabei die Wahl, mit oder ohne ihre Babys zu erscheinen. Mit Babys ist Kursstart am Mittwoch, 19. September (9.15 Uhr 10.30 Uhr). Die Gebühr beträgt 60 Euro. Ohne Babys beginnt der Kurs am Freitag, 21. September, jeweils von 9 Uhr bis 10.15 Uhr. Hier beträgt die Gebühr 72 Euro. Informationen und Anmeldung zum Kurs unter www.mein-flow.de; barbara@mein-flow.de; Telefonnummer: 0178-340-9667 oder unter www.integra-hachinger-tal.de/haus-der-familie.