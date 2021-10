Hitze, Sturm, Starkregen und Hagel nehmen zu, wie der vergangene Sommer gezeigt hat. Professor Volker Grewe vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt berät den Weltklimarat und spricht am Montag, 18. Oktober, 19 Uhr in einem Online-Vortrag bei der VHS über den Klimawandel und das 1,5-Grad-Ziel. Anmeldung sind unter Telefon 089/614 51 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de möglich.