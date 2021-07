Am Freitag, 13. August, kann man sich in Taufkirchen wieder spontan impfen lassen. Das Impfteam der Johanniter wird von 10 Uhr an in der Eichenstraße 28 bereit stehen. Hier kann jeder Bürger unabhängig von seinem Wohnort und ohne Anmeldung einfinden und entweder mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson oder dem von Biontech geimpft werden. 49 Bürgerinnen und Bürger haben das Impfangebot beim vorigen Termin am vergangenen Freitag angenommen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Lebensmittelausgabe Hachinger Tisch versorgten die Wartenden und die Geimpften mit Getränken. Der Impftag war ein gemeinsames Angebot des Hachinger Tischs und des Oberhachinger Impfzentrums.