4. September 2018, 22:01 Uhr Taufkirchen Wahlkampf mit CSU-Fraktionschef

Die Unterhachinger Landtagsabgeordnete und Sozialministerin Kerstin Schreyer holt sich in ihrem Landtagswahlkampf Unterstützung von einem der erfahrensten CSU-Abgeordneten: Am Montag, 10. September, kommt der Chef der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer, in den Stimmkreis. Der gebürtige Kemptener gehört dem Landtag seit 24 Jahren als Direktabgeordneter an, seit 2013 ist er CSU-Fraktionsvorsitzender. Kreuzer spricht von 19.30 Uhr an im Konferenzraum des Gasthauses Limmerhof in Taufkirchen, Münchener Straße 43. Im An-schluss an seine Rede steht Thomas Kreuzer für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Die CSU bittet Teilnehmer um Voranmeldung per E-Mail an niko.stossberger@kerstin-schreyer.de.