Bei der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen ist jeden letzten Sonntag im Monat ein "Tag der Waffeln". So auch wieder am kommenden Sonntag, 28. März. Das Team des "Offenen Kinderzimmers" bietet dann für Kinder und Erwachsene Waffeln zur Abholung an. Die frisch zubereiteten Teigwaren gibt es wahlweise mit Puderzucker, Apfelmus oder Nutella. Eine Waffel kostet 1,50 Euro und könnte genau die richtige Stärkung nach einem Spaziergang sein. Die nächsten Termine sind am 25. April, 30. Mai und am 27. Juni. Die seit einiger Zeit laufende und beliebte Aktion findet jeweils in der Zeit von 15 bis 16 Uhr vor dem Haus der Nachbarschaftshilfe, Ahornring 119, in Taufkirchen statt.