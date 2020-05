Eine kulinarische Abwechslung in den Pfingstferien bietet das Team des "Offenen Kinderzimmers" der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen (NBH) am kommenden Mittwoch, 3. Juni, von 15 bis 17 Uhr. Vor dem Mehrgenerationenhaus der NBH am Ahornring 119 in Taufkirchen gibt es "Waffeln to go". Die frisch zubereiteten Köstlichkeiten werden wahlweise mit Puderzucker, Apfelmus oder Nutella angeboten und kosten pro Stück 1,50 Euro. Das Team freue sich auf viele Abnehmer, schreibt der Veranstalter. Und natürlich dürften auch Eltern und Großeltern kommen. Außerdem wird die Nachbarschaftshilfe einige Bastelideen an die Schülerinnen und Schüler verteilen - "damit in den Ferien ganz sicher keine Langeweile aufkommt", wie es im Schreiben der NBH heißt.