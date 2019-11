Der Übergang vom Brei auf feste Nahrung kann ganze Familien beschäftigen. Wie eine ausgewogene und genussvolle Ernährung für Kinder aussehen kann, will der Corinna Schmal am Freitag, 8. November, in ihrem Vortrag "Und was kommt nach dem Brei?" von 14 Uhr an im Familienstützpunkt Taufkirchen am Ahhornring 119 aufzeigen. Der Vortrag richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von acht Monaten bis drei Jahren, Eine Anmeldung wird erbeten (Telefon: 089/66 60 91 80).