Das Herbstprogramm der Volkshochschule Taufkirchen ist da. Auf 48 Seiten werden Kurse angeboten, die man im Herbst- und Wintersemester sowohl analog als auch digital besuchen kann. Das Programm wurde in Taufkirchen bereits verteilt, außerdem findet man es online unter www.vhs-taufkirchen.de. Weitere Programmhefte gibt es in der Geschäftsstelle, Ahornring 121. Für die Präsenzkurse wurden alle Räume entsprechend den geltenden Hygieneregeln ausgestattet und die Teilnahmezahl in den meisten Kursen reduziert, um die Abstandsregelungen einhalten zu können. Zudem bietet die VHS bei zahlreichen Vorträgen und Kursen zusätzlich einen Livestream an.