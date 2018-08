23. August 2018, 21:56 Uhr Taufkirchen Trinkwasserbrunnen für alle

Die SPD-Fraktion im Taufkirchner Gemeinderat setzt sich dafür ein, dass im Gemeindegebiet drei frei zugängliche Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden. Sie orientiert sich mit ihrem Antrag an dem Vorbild der Hansestadt Hamburg, wo es solche gibt. Nach Meinung der SPD sollten die Brunnen im Sportpark, am Rathausplatz und in der Nähe des S-Bahnhofs entstehen. Die SPD begründet ihr Anliegen mit der Hitze in diesem Sommer und verweist auf Prognosen, dass lange Trockenperioden mit hohen Temperaturen in der Zukunft häufiger vorkommen würden. Der schnelle und einfache Zugang zu normalem Leitungswasser sollte daher für die Gemeinde ein wichtiges Ziel sein, um vermeidbare Hitzekrankheiten wie Kreislaufkollaps oder Hitzschlag zu bekämpfen. Gerade ältere Menschen und Kinder seien betroffen, heißt es in dem Antrag. Die Standorte seien so gewählt, dass sie gerade für diese Personengruppen einfach zu erreichen seien. Ganz nebenbei würden Einwegwasserflaschen vermieden, der Plastikmüll werde deutlich reduziert. "Die Hamburger machen es uns vor. Dort spenden bereits fünf Trinkwassersäulen kostenlos Trinkwasser", schreibt Christine Himmelberg, Mitglied des SPD-Vorstands und Initiatorin des Antrags. "Das könnten wir auch in Taufkirchen gut gebrauchen. Dann müsste man nicht ständig eine Trinkwasserflasche schleppen oder sie teuer am Kiosk erwerben." Gemeinderat Matteo Dolce spricht von einer "außergewöhnlichen Idee" und sagt: "Wir wären in Bayern vermutlich Vorreiter bei einem solchen Projekt."