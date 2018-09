18. September 2018, 22:01 Uhr Taufkirchen Treffen der Asylhelfer

Wer sich über die Arbeit des Helferkreises Asyl in Taufkirchen informieren möchte, kann am Donnerstag, 20. September, von 17 bis 18 Uhr an einem Treffen teilnehmen. Dieses findet im Bürgertreff an der Eschenstraße 46 statt. Dort gibt es regelmäßig donnerstags auch aktuelle Informationen zur Situation von Geflüchteten in der Gemeinde.